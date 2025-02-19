Fenerbahçe'de futbolculardan Sebastian Szymanski ve teknik direktör Jose Mourinho, Anderlecht karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"OYUNCULARIM, İYİ OYUNCULAR"

Soru: "Bahaneler üretmek yerine her zaman bir çözüm ürettiniz. Savunmadaki eksiklere rağmen Fenerbahçe son 4 maçta 1 gol yedi. Bunu nasıl başardınız?"

Jose Mourinho: "Oyuncularım, iyi oyuncular. Yeni şeyler öğrenmeye açık oyuncular ve yeni pozisyonlarda oynamaya açık oyuncular. Aynı zamanda taktiksel kültüre sahip olmakta çok fazla gelişmelerini sağlıyor. Aynı zamanda takım olarak çok kompakt bir şekilde savunma yapmamızın etkisi var. Ayrıca kalecimizin de bu tabloda etkisi var. Bazı anlarda çok kritik kurtarışlar yaptı."

"AİLE OLARAK DA GELİŞİYORUZ"

"Bu gelişimi tek bir şeye bağlamayız. Yılbaşında verilen arada sonunda istediğimiz şeyleri çalışma fırsat bulduk. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık. Sonuçlar da gelince öz güven yükseldi. Sakatlıklar oldu ama bu sürede transfer penceresi açık olduğu için şanslıydık. Milan Skriniar'ın çok farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görüyorsunuzdur.

Aynı zamanda takım çok öz güvenli bir şekilde birlik olmuş durumda. Sadece futbol olarak değil, aile olarak da gelişiyorlar. Bizim için işler çok iyi şu anda. Pozitif sonuçlar alıyoruz ama en önemli maçımız bir sonraki maç. Tecrübem bana diyor ki; UEFA turlarında her şey mümkündür."

"FELLAINI'DEN TAKTİK ALMAYACAĞIM"

"Fellaini ile çok sık konuşuyorum ama Belçika takımları ile ilgili değil. Çünkü kendisi çok sadık birisi. Bana karşı da çok sadık. Dolayısıyla ondan herhangi bir taktik almayacağım. Çok sık konuştuğum oyuncularımdan birisi. Anderlecht maçında da Vertonghen'in formasını almıştım. Ben herkesin formasını almam. Eğer o formayı evime götürüyorsam bunun benim için anlamı vardır. Kendisiyle Covid döneminde Tottenham'da çalışmıştık.

Fellaini'nin kardeşi de çok komik birisi ama kendisi çok özel birisi. Onunla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Umarım şimdi mutludur. Çin'den döndükten sonra zengin birisi oldu."