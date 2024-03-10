Pendikspor Kulübü, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;
'Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık. Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor."
Tarafsızlık:— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) March 10, 2024
''Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık''
SENARYONUZ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR, LİG SONUNDA AMAÇLADIĞINIZ FİNALİ OYNATMAK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ! pic.twitter.com/QlTBS0iWk5