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  • ''Oyunlar kapalı gişe devam ediyor'' Pendikspor'dan çarpıcı paylaşım!
Spor

''Oyunlar kapalı gişe devam ediyor'' Pendikspor'dan çarpıcı paylaşım!

Pendikspor Kulübü, sosyal medya hesabından TFF ve hakem kararlarına tepki verilen bir paylaşımda bulundu.

10 Mart 2024 Pazar 23:15 - Güncelleme:
''Oyunlar kapalı gişe devam ediyor'' Pendikspor'dan çarpıcı paylaşım!
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Pendikspor Kulübü, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

'Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık. Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor."

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