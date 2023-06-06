İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,2931
  • EURO
    23,048
  • ALTIN
    1341.89
  • BIST100
    5372.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Balaban'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması
Spor

Ozan Balaban'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması

Fenerbahçe'de başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan Ozan Balaban, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

6 Haziran 2023 Salı 01:39 - Güncelleme:
Ozan Balaban'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması
ABONE OL

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından olağanüstü seçim gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık yenilginin ardından yönetimi protestoda bulundu ve seçim çağrısında bulundu.

Radyo Gol'e konuşan Balaban, başkan adaylığı konusunda, "Öyle bir düşüncem ve isteğim yok. Basın dahil kimseyle de görüşmedim. Zaten Ali Bey ve diğer yönetici arkadaşların bir yıl daha süresi var. İnşallah seneye şampiyon olacak kadroyu kurarlar." ifadelerini kullandı.

Ozan Balaban, daha önce Fenerbahçe'de asbaşkanlık ve 2015-2018 yılları arasında Erkek Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, başkan adayı çıkması durumunda olağanüstü genel kurula gideceğini duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.