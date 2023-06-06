Ozan Balaban'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından olağanüstü seçim gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık yenilginin ardından yönetimi protestoda bulundu ve seçim çağrısında bulundu.

Radyo Gol'e konuşan Balaban, başkan adaylığı konusunda, "Öyle bir düşüncem ve isteğim yok. Basın dahil kimseyle de görüşmedim. Zaten Ali Bey ve diğer yönetici arkadaşların bir yıl daha süresi var. İnşallah seneye şampiyon olacak kadroyu kurarlar." ifadelerini kullandı.

Ozan Balaban, daha önce Fenerbahçe'de asbaşkanlık ve 2015-2018 yılları arasında Erkek Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, başkan adayı çıkması durumunda olağanüstü genel kurula gideceğini duyurdu.