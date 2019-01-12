İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ozan, Barça’nın radarında

Roma ve Stuttgart’ın transfer listesine aldığı Galatasaray’ın genç stoperini Katalan devinin de izlediği öğrenildi. Barcelona sezon sonuna kadar Ozan için rapor tutacak.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASLAN’IN genç starı Ozan Kabak’ın taliplileri çoğalıyor. Bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim’in verdiği şansı çok iyi kullanan ve dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki stoper için Roma ve Stuttgart’tan Galatasaraylı yöneticilere teklif gelmişti. Terim’in en azından sezon sonuna kadar takımda tutulmasını istediği Ozan Kabak için Sarı-Kırmızılı yöneticiler teklifleri incelerken, İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. El Mundo Deportivo’da yer alan bir haberde, Barcelona’nın Galatasaraylı futbolcuyu izlediği belirtildi. Sezon sonuna kadar Ozan için Barcelona’nın scoutları rapor tutacak. Sezon sonu bu raporlar ışığında Barcelona’nın oyuncuya talip olup olmayacağı belli olacak.

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm 2. Fragmanı izle

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de teröristlerin kış üstlenmesine darbe

Hakkari'de teröristlerin kış üstlenmesine darbe

Meslekten ihraç edilen hakimler FETÖ'den tutuklandı

Meslekten ihraç edilen hakimler FETÖ'den tutuklandı

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

Pompeo: Türkiye'nin gerekçelerini anlıyoruz

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

YSK'dan seçmene uyarı: Oy kullanamayabilirler

İran'dan korkutan hamle: Sonik radar sistemine sahip

İran'dan korkutan hamle: Sonik radar sistemine sahip

'Tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız'

'Tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız'

Erdoğan 'Deden kurban olsun' deyince gözyaşlarına boğuldu

Erdoğan 'Deden kurban olsun' deyince gözyaşlarına boğuldu

Mehmetçik sevgisi F-35 uçağı yaptırdı

Mehmetçik sevgisi F-35 uçağı yaptırdı
 

POPÜLER HABERLER

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA