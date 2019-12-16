Ozan derbide var Rodrigues şüpheli
KANARYA’DA 90+6’da Rodrigues, Erdoğan’a yaptığı fauldan sonra direkt kırmızı kart gördü. Buna tepki gösteren Ozan Tufan gördüğü sarıya rağmen, itiraza devam edince, hakem Ali Palabıyık, ikinci sarı karttan kırmızı ile onu da oyundan attı.
- Star Spor
Sarı-Lacivertli takım 9 kişi maçı tamamlarken, çift sarıdan atılan Ozan cezasını hafta için kupada oynanacak İstanbulspor maçında çekecek. Rodrigues yaptığı sert hareket nedeniyle en az 2 maç ceza alırsa, derbide forma giyemeyecek. Cezası 1 maç olursa derbide oynayabilecek.
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