Ozan derbide var Rodrigues şüpheli KANARYA’DA 90+6’da Rodrigues, Erdoğan’a yaptığı fauldan sonra direkt kırmızı kart gördü. Buna tepki gösteren Ozan Tufan gördüğü sarıya rağmen, itiraza devam edince, hakem Ali Palabıyık, ikinci sarı karttan kırmızı ile onu da oyundan attı.