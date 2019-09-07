Ozan iyileşti, Köln’e karşı forma giydi

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SCHALKE 04 Kulübü’ne transfer olduktan sonra çıktığı ikinci idmanda sakatlanarak uzun süre takımından ayrı kalan Ozan Kabak, 3’üncü Lig ekiplerinden FC Viktoria Köln ile oynanan özel maçta ilk kez yeni ekibinin formasını giydi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmaya yedek ağırlıklı kadrosuyla çıkan Schalke 04, FC Viktoria Köln’e 4-2 mağlup oldu. Milli futbolcu “Sakatlığım geçti, ayağım çok iyi ve bir sorunum yok. Takım olarak da çok iyiyiz, hep beraber kenetlendik. Ligdeki son maçta da galibiyet aldık. Takımın galibiyeti için de çok mutluyum” diye konuştu.