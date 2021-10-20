Star.com.tr 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:58 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:58

Transferin son günlerinden milli futbolcu Ozan Kabak İngiltere'nin yolunu tutmuş ve Norwich City'ye transfer olmuştu. Bonservisi Alman kulübü Schalke 04'ye bulunan Ozan Kabak kiralık olarak İngiliz kulübe gitmişti

OZAN KABAK'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Norwich City, milli oyuncu Ozan Kabak'a 4 milyon Euro kiralama bedelli öderken 14 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip. Ancak Norwich City küme düşmesi halinde bu opsiyondan faydalanamayacak. İngiliz kulüp Premier Lig'de 8 maçta topladığı 2 puanla son sırada bulunuyor.

OZAN KABAK'IN KABUSU...

Ozan Kabak için Premier Lig macerası bu sezon kötü başlarken milli savunmacı küme düşme ile üçüncü kez karşı karşıya. Almanya'da gündeme taşınan gelişme, sezon böyle devam ederse, Ozan Kabak kariyerindeki üçüncü düşüşü yaşayacak. Stuttgart ve Schalke 04 ile küme düştükten sonra, şimdi kariyerindeki üçüncü küme düşme tehdidini Norwich City'de yaşayann milli futbolcunun takımının Premier Lig'de 2 puanı bulunuyor.

Milli savunmacının alman ekibi Schalke ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.