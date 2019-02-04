OZAN KABAK daha ne yapsın!

GALATASARAY’DAN 11 milyon euroya Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, ikinci maçında da gülemedi. B.Münih yenilgisi sonrası Freiburg’la 2-2 berabere kalan Ozan, 90 dakika sahada kalıp bir sarı kart görse de 98 kez topla buluşup yüzde 88 pas isabeti ve 15 ikili mücadelenin 9’undan galip çıkarak göz doldurdu. 19 yaşındaki milli oyuncu, ayrıca 8 hava topunun 6’sını kazandı, 3 tehlikeyi savuşturdu, 3 de top kaptı.