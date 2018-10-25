Ozan Kabak: Fatih hoca bana çok güveniyor

Galatasaray'da Ozan Kabak, Schalke ile 0-0 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hayaline ulaştığını söyleyen Ozan, "İstediğimiz sonucu elde edemedik ama Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada 1 puan da önemli, rakibe de 3 puan vermedik. Şampiyonlar Ligi her oyuncunun hayali, ben de şükürler olsun ilk maçıma çıktım. Fatih hoca bana çok güveniyor, ben de bunu boşa çıkarmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

(Sporx)