Ozan Kabak: Fatih hoca bana çok güveniyor
Galatasaray'da ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Ozan Kabak, Schalke maçı sonrasında konuştu.
Galatasaray'da Ozan Kabak, Schalke ile 0-0 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Hayaline ulaştığını söyleyen Ozan, "İstediğimiz sonucu elde edemedik ama Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada 1 puan da önemli, rakibe de 3 puan vermedik. Şampiyonlar Ligi her oyuncunun hayali, ben de şükürler olsun ilk maçıma çıktım. Fatih hoca bana çok güveniyor, ben de bunu boşa çıkarmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.