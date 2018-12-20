Ozan Kabak için 4 Avrupa devi sıraya girdi

PORTEKİZLİ menajer Jose Mourinho, alınan kötü sonuçların ardından Manchester United’dan kovulmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, G.Saray’ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak’ı çok istiyordu. O gidince, United’ın da bu transferden vazgeçtiği düşünülmüştü. Ancak işin aslı pek de öyle değil. Daily Mail’in haberine göre; İngiliz devi, Mourinho’lu veya Mourinho’suz Ozan Kabak’ı transfer etmek istiyor. Ayrıca M.City, Inter ve Roma da onun peşinde. G.Saray Yönetimi ise 18 yaşındaki stoperle yeni sözleşme konusunda anlaştı. Böylece düşük bir bedelle satılmasının önüne geçildi.

(Aksam)