Star.com.tr 2 Temmuz 2021 Cuma 21:54 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 21:54

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig'inde Liverpool formasıyla tamamlayan Ozan Kabak, bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e geri dönmüştü. Alman ekibinin Bundesliga 2'ye düşmesiyle birlikte satış listesine koyduğu Ozan için dev kulüpler sıraya girdi. Başta İngiliz ekipleri olmak üzere Almanya Bundesliga'dan da talipleri olan Ozan'ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

İNGİLİZLER OZAN İÇİN YARIŞIYOR



The Athletic'in haberine göre Newcastle United, Türk milli savunma oyuncusu Ozan Kabak ile ilgileniyor. Newcastle'ın ardından Tottenham da Ozan transferi için devrede. Bir menajeri olmamasına rağmen Tottenham Futbol Direktörü Fabio Paratici, potansiyel genç savunma oyuncusunun yaz transferlerini izliyor. Öte yandan Almanya basınından SportBild, Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'in de defans oyuncusuyla ilgilendiğini bildirdi.

21 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçirdi ve Premier Lig kulübü, 18 milyon sterlin olan satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Ozan, genç yaşına rağmen Süper Lig, Bundesliga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve uluslararası futbol tecrübesine sahip.

Genç yıldız, Liverpool formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 maça çıktı.