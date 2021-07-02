İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2021 Cuma / 22 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6899
  • EURO
    10,3128
  • ALTIN
    500.255
  • BIST100
    1376.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Kabak için dev yarış! 3 kulüp resmen devrede, imza...
Spor

Ozan Kabak için dev yarış! 3 kulüp resmen devrede, imza...

Milli futbolcu Ozan Kabak için İngiliz ekipleri Newcastle United ve Tottenham devrede. Schalke 04'ün 20 milyon euro bonservis istediği 21 yaşındaki savunma oyuncusu için Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen de yarışa dahil oldu. Yurt dışı basınına göre Ozan Kabak, Newcastle United'a bir adım daha yakın.

Star.com.tr2 Temmuz 2021 Cuma 21:54 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 21:54
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig'inde Liverpool formasıyla tamamlayan Ozan Kabak, bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e geri dönmüştü. Alman ekibinin Bundesliga 2'ye düşmesiyle birlikte satış listesine koyduğu Ozan için dev kulüpler sıraya girdi. Başta İngiliz ekipleri olmak üzere Almanya Bundesliga'dan da talipleri olan Ozan'ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

İNGİLİZLER OZAN İÇİN YARIŞIYOR

The Athletic'in haberine göre Newcastle United, Türk milli savunma oyuncusu Ozan Kabak ile ilgileniyor. Newcastle'ın ardından Tottenham da Ozan transferi için devrede. Bir menajeri olmamasına rağmen Tottenham Futbol Direktörü Fabio Paratici, potansiyel genç savunma oyuncusunun yaz transferlerini izliyor. Öte yandan Almanya basınından SportBild, Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'in de defans oyuncusuyla ilgilendiğini bildirdi.

21 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçirdi ve Premier Lig kulübü, 18 milyon sterlin olan satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Ozan, genç yaşına rağmen Süper Lig, Bundesliga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve uluslararası futbol tecrübesine sahip.

Genç yıldız, Liverpool formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 maça çıktı.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.