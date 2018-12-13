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Ozan Kabak için Manchester'da transfer görüşmesi

Manchester City'nin davetlisi olarak İngiltere'ye giden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in burada Ozan Kabak için transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine ağır eleştirilerin yapılmasının beklendiği dünkü divan toplantı- sına katılmadı. Cengiz, Manchester City'nin daveti üzerine dün sabah İngiltere'ye gitti. Cengiz, İngiltere'de City ile işbirliği toplantısına katıldı. İngiliz kulübü ile yapılan görüşmelere sonraki süreçte teknik ekibin de katılmasının planlandığı öğrenildi. İngiliz devi ile yapılacak iş birliğinin son detayları görüşüldü.

M.UNITED-ARSENAL

Bütün bunlar yaşanırken ortaya çok çarpıcı bir iddia atıldı. İngiliz basınında Sarı-Kırmızılı ekibin 18 yaşındaki stoperi için Manchester United ve Arsenal'in yarışta olduğu belirtildi. Hatta City'le görüşen Başkan Cengiz'in daha sonra Manchester United temsilcileriyle buluştuğu ve Ozan için pazarlık yapıldığı belirtildi. Ada basınındaki haberlere göre; masada konuşulan bonservis bedeli 20 milyon pound civarındaydı.

20 MİLYON POUND...

Bu transferde 20 milyon pound bonservis bedeli alınması halinde Galatasaray, 2 forvet ve ihtiyaç duyulan diğer mevkiler için rahatlıkla takviye yapabilecek. Yani bir anlamda 18 yaşındaki genç savunmacı, Sarı-Kırmızılı ekibi büyük bir maddi yükten kurtaracak.

(Akşam)

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