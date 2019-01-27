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Ozan Kabak ilk maçında Bayern'e direnemedi

Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta Stuttgart, Bayern Münih'e 4-1 mağlup oldu.

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Bundesliga'nın 19. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Stuttgart, Bayern Münih'e 4-1 mağlup oldu.
 
Bayern'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Thiago Alcantara, 55. dakikada Christian Gentner, 71. dakikada Leon Goretzka, 84. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
 
Stuttgart'ın tek golünü ise 26. dakikada Anastasios Donis attı. Galatasaray'ın 11 milyon euroya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Ozan Kabak'ın stoperdeki partneri 23 yaşındaki Oliver Kempf oldu.
 
Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 41'e çıkarırken, Stuttgart 14 puanda kaldı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih deplasmanda Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Stuttgart ise sahasında Freiburg'u konuk edecek.

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