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Ozan Kabak: İnşallah Porto'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz

Galatasaray'ın genç ismi Ozan Kabak, Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuştu. İşte Ozan Kabak'ın sözleri...

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Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Ozan Kabak, Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalarda bulundu.
 
Mağlubiyetle ilgili konuşan Ozan Kabak, "Bu soğuk havada, yabancı bir iklimde maça iyi başladık. Sonrasında ilk yarının sonuna doğru şanssız bir gol yedik ve oyundan düştük. Bu maçı alıp şansımızı devam ettirmek istiyorduk ama olmadı. Çok üzgünüz." dedi.
 
UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini belirten Ozan Kabak, "İnşallah Porto'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz. Son maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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