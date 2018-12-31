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Ozan Kabak, kaşıkçı elması gibi

Galatasaray Teknik Direktörü Terim’in ilk 11’de şans vermesiyle yıldızı parlayan 18 yaşındaki stoper için Avrupa’nın dev kulüpleri sıraya girdi. Cim-Bom, genç stardan en az 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

  • StarSpor
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CİM-BOM’UN alt yapısından yetişen Ozan Kabak, adeta bir elmas gibi değer kazandı. 18 yaşındaki futbolcu, profesyonel sözleşmeye imza attıktan sonra Galatasaray’da aylık 1600 liraya ve ekstra olarak da galibiyet primlerine oynamaya başladı. Teknik Direktör Fatih Terim’in bu sezon ilk 11’de yer vermeye başladığı Ozan’ın kısa sürede yıldızı parladı.

DEV KULÜPLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Süper Lig’de ilk 11’i kapan ve Şampiyonlar Ligi’nde de genç yaşına rağmen Terim’in verdiği güvenle başarıyla mücadele eden Ozan Kabak kısa sürede Avrupa’nın dev kulüplerinin de dikkatini çekince değeri katlanmaya başladı. Manchester United, Manchester City, Bayern Münih ve Dortmund gibi kulüpler uzun süredir scoutları ile Sarı-Kırmızılı oyuncuyu yakın takibe aldılar.

RAKAMI ARTIRMAK İSTİYORLAR

Piyasa değeri şu an için 20 milyon euro olarak gösterilen Ozan Kabak’ın sözleşmesinde “7.5 milyon euroya serbest kalır” maddesi bulunurken Galatasaray Yönetimi ise yeni bir sözleşme için oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bu rakamı daha yukarıya çekmeye çalıştığı ve genç yıldızın transferi halinde 20-25 milyon euro civarında bir gelirin hedeflendiği belirtiliyor.

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