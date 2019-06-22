TM Dijital Haber Merkezi

Ocak ayında Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer olan, BundesLiga’da oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Ozan Kabak için Milan devreye girmişti.

MİLAN'IN 'B' PLANI LOVREN

Boban ve Maldini ile yeniden yapılanmaya giden Serie A devi, yetenekli futbolcunun sözleşmesinde yer alan ’15 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesini devreye sokmak isterken, Milan’ın Ozan Kabak’a ‘bir an önce kararını bize bildir’ dediği öğrenildi. Defans hattını güçlendirmek için harıl harıl çalışan kırmızı siyahlı kulüp Ozan için beklemeye geçerken, Sportif Direktör Maldini’nin genç yetenekten alacağı olası olumsuz cevabı hesaba katarak Lovren ihtimalini hazırladığı belirtildi.

'KARARINI HEMEN VER OZAN'

Geride bıraktığımız sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalamayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Milan, Musaccio ve Romagnoli’nin olduğu defans hattını güçlendirmek için Ozan Kabak alternatifini yaratmak isterken, geçtiğimiz günlerde efsane olduğu kulübe Sportif Direktör olarak geri dönen Maldini’nin Ozan’a ‘Kararını hızlı bir şekilde bize ilet, eğer gelmek istemiyorsan Lovren’e gideceğiz’ dediği bildirildi.