Ozan Kabak, Okan Buruk ve Arda Turan'ı yasa boğan ölüm!

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:08 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:08

Geçtiğimiz günlerde son İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, sosyal medya hesabından "Galatasaray altyapısında bizlere sabrıyla futbolu, sevgisiyle hayatı öğreten değerli hocam Ahmet Keskinkılıç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Emeklerin için minnettarım hocam, nurlar içinde yat." paylaşımında bulundu.

Geçen sezon Medipol Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Okan Buruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Florya'nın kapısından girdiğim ilk gün seni tanımıştım ve beni sahaya çıkarıp ilk seçen sendin. Sadece antrenörümüz olarak değil bir mentor olarak da yıllar boyu bizim futbolcu olmamız için büyük emekler verdin. Galatasaray ve futbol dışında başka bir hayatın yoktu. Rahmetli Salih hocamla birlikte benim gibi yüzlerce futbolcu hatta "evlat" yetiştirdiniz. Evlatların da senden hiç kopmadı ve her zaman yanında oldular. Seni hiç unutmayacağız canım hocam. Mekanın cennet olsun."

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise "Hocam Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Sizi tanımak, öğrenciniz olmak büyük onurdu." ifadelerini kullanırken, teknik adam Bülent Korkmaz "Benim gibi birçok futbolcuyu Türk futboluna kazandıran hem insan hem de sporcu yetiştiren Ahmet hocamızı, babamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin." paylaşımını yaptı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Semih Kaya paylaşımında, "Türk futbolu ve Galatasaray için sayısız değer yetiştiren Ahmet hocamın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Üzerimizde hakkın çok hocam. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray altyapısından yetişmiş oyuncular Emre Çolak, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Bartuğ Elmaz ve Yunus Akgün'ün de içinde olduğu birçok oyuncu da üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.