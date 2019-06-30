Ozan Kabak, 15 milyon euro karşılığında Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer oldu. Genç oyuncu Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN"

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider de transferin ardından görüşlerini aktardı ve "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini transfer ettiğimiz için mutluyuz. Çok ciddi talipleri olmasına rağmen bizi seçti. Onu ikna ettiği için David Wagner ve Michael Reschke'ye teşekkürler" dedi.