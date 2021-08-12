Star.com.tr 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:40 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:44

Bonservisi Almanya kulübü Schalke 04'te bulunan milli futbolcu Ozan Kabak'ın geleceği yavaş yavaş belli olmaya başladı. Schalke'nin Bundesliga'dan alt lige düşmesiyle birlikte ekonomik olarak zor günler geçirmesi genç savunmacı Ozan Kabak'ı satış listesine koymasına sebep olmuştu. Takımda en yüksek maaş alan futbolcuların başında gelen Ozan Kabak'ın maaşını karşılayamayacağını belirten Schalkei, Ozan'ı bonservisiyle birlikte elinden çıkarmak istiyor. Ancak Alman kulübü görüşmeler gerçekleştirdiği hiçbir kulüple henüz anlaşma sağlayamadı.

OZAN KABAK İNGİLTERE'DE OYNAMAK İSTİYOR



Transfer görüşmelerini devam ettiren Schalke Ozan Kabak için başta İngiltere olmak üzere bir çok kulüpten teklif aldı. 20 milyon Euro ile kapıyı açan Alman ekibi henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadı. Almanya'da transfer 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ozan Kabak'ın İngiltere Premier Lig'de kariyerine devam etmek istediği belirtildi.

RB LEİPZİG OZAN KABAK İÇİN DEVREDE



Almanya basınının iddiasına göre RB Leipzig sol bek ve stoper mevkilerinde oynayabilen oyuncusu Marcel Halstenberg'i Borussia Dortmund'a satması halinde Ozan Kabak'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Schalke 04 bu transferi 15 milyon Euro bedelle tamamlamak istiyor. Crystal Palace ve Leicester City'nin de devrede olduğu Ozan için şuanda en ciddi girişimin Alman ekibi RB Leipzig tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.