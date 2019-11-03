18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ozan Kabak, Schalke'de ilk golünü attı

Almanya Ligi'nde 10. hafta maçında Uagsburg ile Schalke karşı karşıya geldi. Augsburg Arena'da oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Schalke oldu. Schalke'nin deplasmanda skoru 2-2 yapan golünü milli futbolcumuz Ozan Kabak attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Augsburg'un golleri 38. dakikada Daniel Baier ve 60. dakikada Alfred Finnbogason'dan (penaltı) geldi. Schalke'nin gollerini 45. dakikada Stephan Lichtsteiner (kendi kalesine), 71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit kaydetti.

OZAN KABAK İLK GOLÜNÜ ATTI

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke formasıyla bu sezon ligde ilk kez bir maça 11'de başladı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Schalke'nin kazandığı duran topa ileri çıkan Ozan Kabak, Daniel Caligiuri'nin ceza sahasına ortaladığı topa kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ozan Kabak, Schalke'deki ilk golün attıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

Rusya’da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Beşiktaş'ta yaşanan korkunç olaydan acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta yaşanan korkunç olaydan acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler

Diyarbakır'da koca cinayeti! Eşini vahşice öldürdü

Diyarbakır'da koca cinayeti! Eşini vahşice öldürdü

Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'
 

POPÜLER HABERLER

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA