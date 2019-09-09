Schalke formasını Viktoria Köln'e karşı oynanan hazırlık maçında ilk kez giyen Ozan Kabak, ilk kez konuştu.

İşte Ozan Kabak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İlk Schalke maçı...

"Tekrar sahalara döndüğüm için mutluyum. Kenarda oturup beklemek gerçekten çok zor. Daha çok çalışacağım ve umarım kısa süre içerisinde Bundesliga'da da oynayacaım."

Sağlık durumu...

"Ayağım çok iyi. Artık ağrılarım yok. Gelecek maçta oynamaya hazırım ama tabii ki bu karar teknik direktöre ait."

Türk Milli Takımı...

"Davet aldım ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile konuştum. %100 olmak için biraz daha zamana ihtiyacım vardı ve karşılıklı anlaşarak Almanya'da kalıp çalışmalara devam etmeme karar verdik."

Gelsenkirchen...

"Sokaklarda yürürken veya bir yerde yemek yerken sürekli taraftara denk geliyorum. Schalkeliler, Galatasaray taraftarları gibi. Onları çok sevdim. Onları sürekli mutlu etmeye çalışacağım. Stadyumda onları görmek ve 60.000 kişinin sizi desteklemesi inanılmaz bir motivasyon."

Galatasaraylıların desteği...

"Galatasaray taraftarları, Schalke ile çıktığım ilk antrenmanımda yanıma geldiler ve bana tezahüratlar yaptılar. Beni gerçekten çok mutlu ettiler. Şimdi, Schalke'nin daha çok taraftarı var. Çünkü, Türkiye'deki tüm Galatasaray taraftarları da benim gelmemle beraber Schalke'yi destekliyor."