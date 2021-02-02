Ozan Kabak Schalke'ye böyle veda etti

DHA 02 Şubat 2021 Salı 10:16 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 10:16

Ara transferin son gününde Almanya Bundesliga ekibi Schalke04'ten İngiltere Premier Lig devi Liverpool'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medyadan mavi-beyazlı kulübe veda etti.

Schalke04'e veda paylaşımını Türkçe ve İngilizce olarak yapan 20 yaşındaki stoper, şu ifadeleri kullandı:

"Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke04 Kulübü'nden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca, mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke04 Kulübü en kısa sürede layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke04 taraftarına sevgi ve saygılarımla."

42 MAÇTA FORMA GİYDİ, 3 GOL KAYDETTİ

VFB Stuttgart'tan Temmuz 2019'da Schalke04'e transfer olan Ozan Kabak, mavi-beyazlı formayla 42 resmi maça çıktı ve 3 de gole imza attı.