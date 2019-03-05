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Ozan Kabak sezon sonunda Stuttgart'tan ayrılıyor

Ozan Kabak'ın Almanya'daki Avukat Menajeri Özgür Dobruca, genç yetenek hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ocak ayında 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’a transfer olan ve BundesLiga’da kötü günler geçiren Ozan Kabak geçtiğimiz hafta sonu Hannover maçında şov yapmış ve 2 gol birden atarak tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.
 
OZAN KABAK ALMANYA LİGİ'NE DAMGA VURDU
 
BundesLiga tarihinin 2 gol birden atan en genç Türk futbolcusu olma unvanını kazanan Ozan Kabak maçlardan ve antrenmanlardan arta kalan vakitlerinde Almanya’daki başarılı avukatı Özgür Dobruca ile vakit geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Dobruca ile Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu Sayın Mehmet Erkan Öner’i ziyaret eden Ozan, oradaki yaşam şartlarına yavaş yavaş ayak uydururken, genç yeteneğin iyi yönlendirmeyle Almanya’nın dev kulüplerinden birine gideceği belirtiliyor.
 
"KESİN DEV BİR KULÜBE GİDECEK"
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Galatasaray ile Stuttgart arasında yapılan sözleşme konusunda Ozan Kabak ve her iki kulübe yardımcı olan Menajer Avukat Özgür Dobruca milli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. Ozan’ın gerçekten çok yetenekli ve çalışkan olduğunu söyleyen Dobruca, oyuncunun böyle devam etmesi halinde sezon sonunda büyük takımlardan birine gideceğinin altını çizdi.
 
İşte Özgür Dobruca’nın diğer açıklamaları…
 
Ozan’la maçlardan ve antrenmanlardan sonra hep birlikte beraber vakit geçiririz. Oyuncunun aklı sırf futbolda, sadece çok çalışıp daha iyi yerlere gelmek istiyor. Hannover karşısında 2 gol attı ve BundesLiga tarihine geçti hocası Markus Weinzierl ondan çok memnun. Ozan Kabak 4 ay Galatasaray’da oynadı Stuttgart’a transfer oldu, burada da 4 ay aynı şekilde devam ederse dev kulüplerden birine gitmesi kesin. Bir futbolcu düşünün ki 1 sezonda neredeyse 3 transfer birden yapsın, bu gerçekten inanılmaz bir şey. Sözleşmesinde ’12,5 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi var Ozan için BundesLiga devleri bu parayı rahat rahat gözden çıkarırlar.
 

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