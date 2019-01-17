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Ozan Kabak, Stuttgart'ta hedeflerine ulaşmak istiyor

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak: 'Stuttgart'ta uzun vadede başarmak istediğim büyük hedefler var'

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Galatasaray'dan ayrılarak Almanya ekibi Stuttgart'a imza atan Ozan Kabak, yeni takımıyla uzun vadede başarmak istediği büyük hedefleri olduğunu söyledi.
 
Ozan Kabak, Stuttgart Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeni takım arkadaşlarımı tanımak, Mercedes-Benz Arena'daki iç saha maçlarının atmosferini görmek ve harika taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Stuttgart'ta uzun vadede başarmak istediğim büyük hedefler var." ifadelerini kullandı.
 
Stuttgart'ın geleneğe sahip harika bir kulüp olduğunu kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, "Stuttgart, 5 kez Almanya ligi şampiyonu oldu. Kulübün tarihini iyi biliyorum. Lig maçlarını ve Stuttgart'ın karşılaşmalarını fırsat buldukça televizyonda izliyordum. Stuttgart'ta Berkay Özcan ve antrenör Halil Altıntop'u tanıyorum. Bu takımın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Takımı için elinden geleni yapacağını aktaran Ozan Kabak, "Sahada mücadeleci bir yapım var. Her karşılaşmayı kazanmak isterim. Takım arkadaşlarımla bunu başarıp olabildiğince çabuk bir şekilde alt sıralardan kurtulmaya çabalayacağız. Antrenmanlarda ve sahada kulüp ve taraftarlar için her şeyimi vermeye çalışacağım." yorumunu yaptı. (AA)

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