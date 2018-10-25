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Ozan Kabak tarihe geçti

18 yaşında Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Ozan Kabak, Galatasaray tarihine geçti.

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, Schalke ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında tarihe geçti. Genç oyuncu Ozan, Galatasaray'ın sahasında Schalke ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, sarı kırmızılı ekibin efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu'nu geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11'de başlayan en genç ilk beş Türk oyuncu: 

Emre Belözoğlu (Galatasaray) - 17y 2a 20g

Ozan Kabak (Galatasaray) - 18y 6a 29g.

Aydın Yılmaz (Galatasaray) - 18y 8a 19g

Sabri Sarıoğlu (Galatasaray) - 19y 1a 22g

Caner Erkin (CSKA) - 19y 2a 8g

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