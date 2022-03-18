Ozan Kabak'a ağır darbe! Resmen duyurdular

Star Gazetesi 18 Mart 2022 Cuma 17:38 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 17:38

Ozan Kabak için İngiltere'de işler yolunda gitmiyor. Sergilediği başarısız performansla ülke basınında eleştirilerin hedefinde olan Ozan Kabak'ın Norwich City'nin küme düşmesi halinde sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Schalke'ye geri döneceği iddia edildi.

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OZAN KABAK, İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City, İngiltere Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde Chelsea'ye 3-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından Ozan Kabak, İngiliz basınında eleştirilerin hedefi oldu. Milli savunmacının ilk 11'de başladığı ancak hiçbir şekilde kilit bir oyuncu olamadığı belirtilirken, "Gerçekten de, takımdayken genellikle düşük performans gösteriyor." İfadelerine yer verildi.

"SCHALKE'YE AĞIR DARBE"

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City için Premier Lig'de işler yolunda gitmiyor. Milli oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonunun Norwich City'nin küme düşmesi durumunda devre dışı kalacağı belirtilirken, "Schalke'nin Kabak için para alma şansı için 'ağır bir darbe' ." ifadelerine yer verildi.

OZAN KABAK'A ALMANYA YOLU GÖZÜKTÜ

Premier Lig'de tutunamayan Norwich City'de görünüşe göre sezon sonu Ozan Kabak, Schalke'ye geri dönecek. Alman kulübü ise milli savunma oyuncusu için başka bir alıcı arıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon İngiliz ekibinde forma şansı bulduğu 12 resmi maçın 12'sinde de ilk 11'de yer aldı. Toplam 1014 dakika süre alan Kabak, takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.