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Ozan Kabak'a İngiltere'den 3 dev takım talip oldu

Stuttgart ile Bundesliga'da küme düşen Ozan Kabak'ın peşinde İngiltere Premier Lig devlerinin olduğu yazıldı.

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Stuttgart ile Bundesliga'ya veda eden ve Galatasaray'a kiralık olarak döneceği de konuşulan Ozan Kabak için İngiltere'den çok ciddi talipler ortaya çıktı.

Daily Mail Gazetesi, milli oyuncunun peşinde Premier Lig devleri Arsenal, Tottenham ve Manchester United'ın olduğunu duyurdu.

Ozan Kabak'ı Galatasaray'da oynadığı dönemde de takip ettiği belirtilen 3 büyük takımın, 15 milyon euroluk serbest kalma opsiyonu olduğu kaydedilen genç oyuncu için harekete geçmeyi düşündüğü belirtildi.

BAYERN MÜNİH DE İSTİYOR

Öte yandan Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'in de, küme düşmesine rağmen kısa sürede Ozan Kabak'ı stoper adayları arasında değerlendirdiği ifade edildi.

Galatasaray'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, Bundesliga'da 15 maçta görev aldı ve 3 de gol attı.

(Sporx)

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