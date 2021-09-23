Star.com.tr 23 Eylül 2021 Perşembe 21:28 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:36

Milli futbolcu Ozan Kabak yaz transfer döneminde bir çok Avrupa kulübüyle görüşmüş ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City'ye kiralık olarak transfer olmuştu. Almanya basınından Bild'in aktardığı haberde Ozan Kabak'ın 10 milyon euro satın alma opsiyonu Norwich City'nin küme düşmesi durumunda devre dışı kalacak.

OZAN KABAK SEZON SONU SCHALKE 04'E GERİ DÖNEBİLİR



Schalke 04, yazın Ozan Kabak'ı satmak için çok uğraştı. Ancak Alman kulüp başarısız oldu. Schalke 04 Ozan Kabak'ı bu sezon Premier Lig'de Norwich City'ye kiraladı. Ancak milli oyuncu gelecek yaz Gelsenkirchen'e dönebilir. Bild'in haberine göre, Norwich için kabul edilen yaklaşık on milyon euro satın alma opsiyonu, ancak ligde kalmayı başarırsa geçerli olacak. Norwich küme düşmesi durumundan ise anlaşma geçersiz sayılacak.

NORWICH 5 MAÇTA 0 PUAN ALDI

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City Premier Lig'de ilk beş lig maçında puan kazanmayı başaramadı. Kanaryalar tek bir puan bile toplayamazken ligin dibine demir attı. Norwich'in küme düşmesi durumunda Ozan Kabak Schalke 04'e geri dönecek. Milli savunmacının Alman ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

OZAN PREMİER LİG'İ SEVDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Norwich City'ye imza attıktan sonra kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Ozan, "Geçen yıl Premier Lig'de oynadım ve bundan gerçekten keyif aldım. Bu yüzden tekrar oynamak istiyorum ve bu yüzden buradayım. Premier Lig'de oynamak ve takıma bir şeyler vermek istiyorum. Bu formayla taraftarların önünde oynamayı dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek için biraz kazanmak ve puan almak için çok çalışacağız." demişti.