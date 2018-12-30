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Ozan Kabak'ın Inter'e transfer olmak üzere olduğu iddia edildi

Galatasaray'da yarım sezonda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için resmi teklifler gelmeye devam ediyor. Genç oyuncunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılması beklenirken, yeni takımı da büyük ölçüde belli oldu.

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Galatasaraylı 18 yaşındaki Ozan Kabak, henüz erken yaşta sergilediği performansın ödülünü aldı ve dünya devinden transfer teklifi aldı.

Henüz genç yaşında gerek lig gerek üst düzey maçlarda sergilediği performansla otoriterlerden geçer not almayı başaran Ozan'ın Galatasaray'dan ayrılması da an meselesi.

INTER RESMEN İSTEDİ

İtalyan ve dünya devi İnter genç stoperi kadrosuna katmak istediklerini resmen belirtti ve Galatasaray'da Ozan Kabak hareketliliği başladı.

Genç stoper ve menajeri ise transfere olumlu bakarken konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Kulübü'nün onayı olmadan ve istekleri yerine getirilmeden bu teklife olumlu yanıt veremeyiz. Öncelikle Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan izin alacağız. Eğer onlar izin verirse sizinle masaya oturup görüşebiliriz"

Galatasaray Yönetimi'nin para konusunda anlaşma sağlaması ve transfere onay vermesi durumunda Ozan Kabak Serie A ekiplerinden İnter forması giyecek.

(Fotomaç)

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