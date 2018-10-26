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Ozan Kabak'ın istatistikleri göz kamaştırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçında evinde Schalke 04 ile berabere kalan Galatasaray’da genç yıldız Ozan Kabak en beğenilen isimlerden biri oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçında evinde Schalke 04 ile berabere kalan Galatasaray’da genç yıldız Ozan Kabak en beğenilen isimlerden biri oldu.

18 yaşındaki stoper, Fatih Terim tarafından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirildi. Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde ilk kez boy gösteren Ozan, maç boyu ortaya koyduğu performansla alkışları topladı.

OPTA’nın hazırladığı analiz raporunda, genç oyuncunun performansı dikkat çekti. 96 kez topla buluşan Ozan, 65 isabetli pasla yüzde 93 gibi üst düzey bir orana erişti. Girdiği 12 ikili mücadeleden 7’sini kazanan Ozan Kabak, 7 pas arası ve 7 uzaklaştırmayla öne çıktı. Öte yandan, Fatih Terim’in bu sene altyapıdan kazandırdığı Ozan, bir geleneği de devam ettirdi. Bülent Korkmaz ve Semih Kaya’dan sonra Aslan’da 3. bir stoper altyapıdan çıkarak A takıma adını yazdırdı. 

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