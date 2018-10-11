Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkarılıyor

Sarı kırmızılılar Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek genç oyuncu, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 200 bin TL kazanıyor.

Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç yetenek 4 yıllık yeni bir sözleşme yapacak. Buna göre Ozan Kabak, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon TL garanti ücret alacak.

Fatih hoca ve Galatasaray taraftarı genç oyuncunun performansından oldukça memnun. Ligde 4 maçta forma giyen ve performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki Ozan Kabak, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Antalyaspor maçlarına ilk 11'de başladı. Toplamda 275 dakika süre aldı.

(Takvim)