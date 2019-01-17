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Ozan Kabak'ın sonraki adresi Bayern Münih

Bavyera temsilcisi daha önce Werder Bremen’in Arsenal’den aldığı Granbry’de uyguladığı yöntemi 18 yaşındaki oyuncuda da kullandı. B.Münih, isterse Ozan’ı daha önce belirlenmiş bir ücretle alabilecek.

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GALATASARAY’IN 12 milyon bonservis bedeli karşılığında Bundesliga temsilcisi Stuttgart’a sattığı Ozan Kabak’ın transferinde çok ilginç bir detay olduğu ortaya çıktı. Almanya’nın en önemli spor dergilerinden Kicker, 18 yaşındaki Türk futbolcunun bir sonraki durağının Bayern Münih olacağını ileri sürdü. 
 
SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE 
 
Kicker, B.Münih’in daha önce Werder Bremen’in aldı- ğı Gnabry transferinde uyguladığı yöntemi Ozan Kabak’ta da kullandı. Buna göre Türk stoperin sözleşmesinde özel bir madde olacak ve Bayern, Stuttgart’tan sonraki transfer hakkında sahip olacak, isterse Ozan’ı belirlenen bir paraya kadrosuna katacak. 
 
OZAN KABAK’A BÜYÜK İLGİ 
 
Bayern Münih, Werder Bremen’in Arsenal’den 2016’da 5 milyon euroya aldığı Gnabry’yi 2017’de daha önce belirlenen 8 milyon euroluk rakama kadrosuna katmıştı. Bu arada Stuttgart’la sözleşme imzalamak için Almanya’ya giden Ozan Kabak’a medyanın yoğun ilgisi olması dikkat çekti.

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