Ozan Kabak'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı
Galatasaray, genç stoperi Ozan Kabak'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Galatasaray, Ozan Kabak'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
(TRT Spor)
Galatasaray, Ozan Kabak'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
(TRT Spor)
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