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Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi Alman basınında

Galatasaray'dan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki savunma oyuncu Ozan Kabak, Alman basında geniş yer aldı.

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Kicker dergisinin haberinde,  Stuttgart'ın Ozan Kabak ile 30 Haziran  2024 tarihine kadar bir sözleşme imzaladığı belirtilerek, "18 yaşındaki futbolcu  11 milyon avroya Galatasaray'dan geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi  oldu." denildi.
 
Şimdiye kadar kulübün en pahalı transferi olan İspanyol futbolcu Pablo  Maffeo için 10 milyon avro ödendiği aktarılan haberde, Ozan'nın 18 numaralı  formayı giyeceği kaydedildi.
 
Sportbild dergisine konuşan Stuttgart Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi  Michael Reschke, transfere Bayern Münih'in karıştığına ilişkin söylentileri  yalanladı. Reschke, Ozan Kabak transferinde herhangi bir başka kulüp ile bir ön  anlaşmanın yapılmadığını vurgulayarak, "Futbolcu Stuttgart kulübüne ait. Başka  bir kulüp karışmış değil. Böyle yanlış bilgilerin neden yayıldığını bilmiyorum.  Bu transferi biz tek başına gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.
 
Stuttgarter Zeitung gazetesi de, Stuttgart’ın 2024’e kadar Ozan Kabak  ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını belirterek, yetenekli oyuncunun  Türkiye’de bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncular arasında  görüldüğü ifade  edildi.

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