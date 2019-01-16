Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi Halil Altıntop sayesinde

Galatasaray’da oynadığı futbolla kısa sürede göze çarpan ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak, 12 milyon Euro karşılığında Stuttgart’ın yolunu tutarken, genç futbolcunun transfer perdesinde çok ilginç gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı.

Sezon başında Kempf (23), Bernardo Sosa (20), Maffeo (21), Kopacz (19) ve Nicolas Gonzalez (20) gibi genç ve gelecek vaad eden futbolcuları kadrosuna katan Stuttgart, yenilenmeye devam ederken Alman yöneticilerin ligde kötü günler geçirmesine rağmen transfer politikalarından vazgeçmedikleri gibi Ozan Kabak’ın da bu projenin içinde yer alması dikkatlerden kaçmadı. Sözleşmesinde 7,5 milyon euro’ya serbest kalma maddesi bulunmasına rağmen Ozan’ı 12 milyon euro’ya alan Stuttgart’ta transferin gerçekleşmesinde Halil Altıntop’un önemli bir rol üstlendiği ortaya çıkarken, genç antrenörün Stuttgart Sportif Direktörü Michael Reschke ile görüşerek Ozan Kabak’ın işini bitirdiği belirtildi.

Michael Reschke’ye ‘Avrupa’ya değil Galatasaray’a bakalım, Ozan Kabak’ı mutlaka almalıyız’ teklifinde bulunan Halil Altıntop’un 62 yaşındaki deneyimli Sportif Direktörü ikna ettiği belirtilirken, Stuttgart’ın Ozan’ı Watford ve Dortmund’un elinden kaptığı bildirildi. Holger Badstuber’in yerini Ozan Kabak’la dolduran Stuttgart, ligin ikinci yarısına Mainz maçıyla başlamaya hazırlanırken, 19 yaşındaki yıldız stoperin Kempf ve Baumgart’la forma savaşı vermesi bekleniyor. (Akşam)