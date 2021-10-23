Ozan Kabak'ın takımında büyük fiyasko!

Star.com.tr 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:22 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:22

Premier Lig'de lider Chelsea, puan cetvelinde son sırada yer alan Norwich City'yi Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı ve karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

MASON MOUNT'TAN HAT-TRICK

Başkent temsilcisine farklı galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell ve 62. dakikada James Aarons (kendi kalesine) attı.

BEN GIBSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Konuk takımda forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, takım arkadaşı Ben Gibson, 65. dakikada kırmızı kart gördü.

OZAN KABAK'A 10 ÜZERİNDEN 2 PUAN!

İngiliz basını Norwich'in oyununu sert şekilde eleştirirken, Ozan Kabak da eleştirilerden nasibini aldı. 21 yaşındaki stoperin performansına 10 üzerinden 2 puan verilirken, Ozan için "Hudson-Odoi'nin driblingleri ve hızlı dönüşleriyle mücadele etti. Odoi'yi ilk yarının sonlarında adeta uyurken yakaladı ve ondan kaptığı topla takımını pozisyona soktu. Ancak genel olarak yine de maçın en iyilerinden değildi." yorumu yapıldı.

Chelsea bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve Premier Lig'deki liderliğini sürdürdü. 9 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayan Norwich City ise 2 puanla son sırada bulunuyor.