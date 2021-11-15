Ozan Kabak'ın yeni hocası resmen açıklandı

Star.com.tr 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:36 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:36

İngiltere Premier Lig takımı Norwich City, yeni teknik direktörünü açıkladı. Daniel Farke ile yollarını ayıran Ozan Kabak'ın formasını giydiği kulübün yeni hocası Aston Villa ile yakın zamanda yollarını ayıran Dean Smith oldu. Norwich, Smith ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu arada İngiliz teknik adamın Aston Villa'daki yardımcısı Craig Shakespeare de Norwcih City'nin teknik heyetinde yer alacak.

DEAN SMITH: "SON YEDİ GÜN FIRTINA GİBİ GEÇTİ"

Star.com.tr'nin haberine göre; Smith, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada "Yedi gün fırtına gibi geçti ama Norwich City için Premier Lig'e geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Açıkçası, son 4,5 yılda bu kulüpte harika işler yapıldı. Artık Premier Lig'de hayatta kalma hedefiyle bu işi sürdürmek ve geliştirmek benim ve Craig'in işi." dedi.

STUART WEBBER: "DEAN SMİTH KULÜPLE AYNI DEĞERLERİ PAYLAŞIYOR"

Norwich City Sportif Direktörü Stuart Webber ise Dean Smith'in transferiyle ilgili olarak "Dean Smith'i yeni teknik direktörümüz olarak atamaktan mutluluk duyuyoruz. Dean'in olağanüstü bir kariyeri var ve çalışmaya hazır olduğunu söyler söylemez onunla hemen iletişime geçtik. Kulüple aynı değerleri ve vizyonu paylaşıyor, Premier Lig'de maç kazanma ve oyuncu geliştirme konusunda kendisini kanıtlanmış bir geçmişe sahip." ifadelerini kullandı.

Norwich City 11 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 5 puanla son sırada yer alıyor.