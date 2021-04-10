İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2021 Cumartesi / 28 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
Spor

Ozan Kabaklı Liverpool 3 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Aston Villa'yı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 20:29 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 20:29
ABONE OL

Ligde 31. hafta maçına çıkan son şampiyon Liverpool, Anfield Road Stadyumu'nda Aston Villa'yı ağırladı.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, konuk takımın forvet oyuncusu Ollie Watkins'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. 57. dakikada Muhammed Salah'ın bulduğu golle eşitliği yakalayan Liverpool, 90. dakikada Trent Alexander-Arnold'un golüyle galip gelmeyi başardı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 89 dakika sahada kaldı.

Puanını 52'ye çıkaran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için umutlarını artırdı.

Ayrıca Liverpool ekibi, bu galibiyetle Premier Lig tarihinde 2000. puanını alarak bu sayıyı aşan dördüncü takım oldu. Manchester United, Arsenal ve Chelsea daha önce 2000 puan barajını aşan takımlar olmuşlardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.