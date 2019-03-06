Ozan Kabak'tan Bayern Münih sorusuna cevap: Orada kim oynamak istemez ki

İlk kez bu sezon Galatasaray A Takım formasını giyen ve 6 aylık süreçte gösterdiği performansla Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker'ın sorularını yanıtladı.

İşte Ozan Kabak’ın açıklamaları:

“Takım arkadaşlarım benden çok mutlu. Gollerin ardından soyunma odasına gittiğimde bana şakalar yaptılar, alkışladılar ve sonunda unutulmaz bir anı yaşamış oldum. Önümüzdeki maçı büyük bir beklentiyle bekliyorum.”

“HOCAM BENİ DESTEKLEDİ”

“Türkiye'den Avrupa'ya gitme konusunda bir önceliğim vardı. Birçok seçeneğim de oldu ve Galatasaray'daki hocam beni çok destekledi, kararım için destek oldu hep ve buradayım.

Fatih Terim benim için bir baba figürü gibi. Şampiyonlar Ligi'nde bana 18 yaşında güvendi. Maçlarımı takip ettiğini biliyorum, görüşüyoruz. Bayern Münih maçındaki formalarımı istedi ve ona gönderdim.”

“KÜMEDE KALACAĞIMIZA KESİNLİKLE İNANIYORUM”

“Rol modeli olarak birini belirledim demek doğru olmaz, kendi stilimi yaratmaya çalışıyorum. Beni etkileyen oyuncular var, van Dijk ve Varane'ı beğeniyorum.

Sadece iki aydır Stuttgart'tayım ve öncelikli hedefim performansımla takımın daha fazla puan toplamasına yardımcı olmak. İyi bir takımız, mücadele ediyoruz ve Bundesliga'da kalacağımıza kesinlikle inanıyorum. Bir sonraki adımım ne olur? Bu soruya cevap veremem, çünkü benim için şu an oldukça uzak."

BAYERN MÜNİH

“Bayern Münih harika bir takım ve Avrupa'da hangi futbolcu Bayern'de oynamak istemez ki. Çok çalışmak zorundasınız ve yeterince sabırlı olmalısınız"

MARIO GOMEZ VE BECK

“Beck ve Mario Gomez ile Türkiye geçmişlerinden dolayı çok fazla konuşuyorum. Özellikle Beck bana çok fazla yardımcı oluyor ve teknik direktörümüzün Almanca söylediklerini hem antrenmanda hem de maç sırasında bana iletiyor.”