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Spor

Ozan Kabak'tan Nuri Şahin ve Şampiyonlar Ligi itirafı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin kendisi için motivasyon sebebi olduğunu söyledi.

06 Mart 2021 Cumartesi 00:35 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 00:35
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Liverpool'a devre arasında kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak, kariyeri, hedefleri ve Premier Lig ekibindeki günleri hakkında S Sport'a açıklamalar yaptı.

İşte Ozan Kabak'ın sözleri:

Virgil van Dijk, benim idollerimden bir tanesiydi. Onunla tanışmak çok güzeldi. Bana çok güzel tavsiyelerde bulundu. Şu an bir rehabilitasyon sürecinden geçiyor, umarım en yakın zamanda aramıza döner

NURİ ŞAHİN İZİNDEN GİTMEK İSTİYORUM

Liverpool'a gelmeden önce Nuri Şahin'le mesajlaştık. Beni tebrik etti ve Klopp'un ne kadar harika birisi olduğunu söyledi. Nuri abi zaten Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden bir tanesi. İnşallah ben de onun izinden giderim.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ÖZEL

Şampiyonlar Ligi, benim için çok ayrı bir yerde. Şarkısını duymak bile beni çok gururlandırıyor. En son Galatasaray'da çok güzel maçlar çıkarmıştım ama galibiyet alamamıştık. Liverpool'da ise Leipzig'e karşı çok güzel bir galibiyet aldık. Ben de iyi oynadım.

HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR

Liverpool'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Bu sene elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kalan maçları kazanmak için çalışacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi potasında bitiririz.

İSTANBUL'DA OLMASI AYRI MOTİVASYON

Liverpool 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İnşallah bu sezon da kazanırız. Finalin İstanbul'da olması benim için ayrı bir motivasyon.

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