Ozan Tufan Alanyaspor'da
Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını Twitter hesabından duyurdu.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan, Aytemi Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor transferi Twitter'dan duyurdu.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan, Aytemi Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor transferi Twitter'dan duyurdu.
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