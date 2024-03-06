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Spor

Ozan Tufan attı, Hull City 1 puan aldı!

İngiltere Championship 36. hafta maçında Hull City, evinde Birmingham City'yi ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

6 Mart 2024 Çarşamba 00:58 - Güncelleme:
Ozan Tufan attı, Hull City 1 puan aldı!
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İngiltere Championship'in 36. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City ile Mark Venus'ün yönetimindeki Birmingham City karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Hull City'nin golünü 25. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti. Birmingham City'e beraberliği getiren golü ise 82. dakikada Lukas Jutkiewicz kaydetti.

Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan 66, Abdülkadir Ömür ise 79 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 57'ye yükseltirken, Birmingham City 39 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Leicester City'i ağırlarken, Birmingham City deplasmanda Millwall ile karşılaşacak.

  • Hull City
  • Birmingham City
  • Championship maçı

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