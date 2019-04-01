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Ozan Tufan: Fenerbahçe'de olmak beni mutlu eder

Fenerbahçe’den Aytemiz Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Sergen Hoca'nın, Hasan Başkan'ın, Ali Koç'un...”

“Futbolda maç oynadıkça, ritim yakaladıkça iyi yerlere gelirsiniz. Ben de bunun meyvelerini maç oynadıkça ritim yakaladıkça görüyorum. Sergen Hoca'nın, Hasan Başkan'ın, Ali Koç'un da bunda büyük katkısı var. Ben de daha da iyi olacağım.”

“Ersun Hoca ve Ali Koç beni sürekli arar”

"Ben burada kiralık futbolcuyum. Hâlâ Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Son iznimde bir akşam yemeği yendi evet ama bunun dışında da Ersun Hoca ve Ali Koç beni sürekli arar. Fikir alışverişinde bulunuruz. Beni hâlâ Fenerbahçe'nin bir parçası gibi hissettiriyorlar."

“En yukarıdan en aşağıya düşmek”

“Güç olarak çok eksiktim. Bunu Sergen hocayla aştık fakat mental olarak bazı şeyleri toparlamak çok zordur. En yukarıdan en aşağıya düşmek. Allah kimseye yaşatmasın. Bunlarla baş etmeniz gerekiyor.”

“Fenerbahçe'de olmak beni mutlu eder”

“Kötü ve iyi dönemlerimiz oldu. Fenerbahçe'de olmak beni mutlu eder. Orası çok farklı bir yer. Fenerbahçe size ömrünüzün sonuna kadar anlatabileceğiniz hikayeler verir.”

(beinsports)

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