Ozan Tufan ilk maçta yok! Yeni hocası açıkladı

20 Ağustos 2021 Cuma 10:49 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:49

İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'un teknik direktörü Xisco Munoz, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer ettikleri Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulundu.

"OZAN TUFAN ÇOK İYİ BİR OYUNCU

Ozan'ın transferinden dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Munoz, "Bence bu çok iyi bir haber çünkü o çok iyi ve tecrübeli bir uluslararası oyuncu. Tecrübesiyle kadromuzdaki seçeneklerden biri olacak." dedi.

OZAN TUFAN BRIGHTON DEPLASMANINDA YOK

İspanyol teknik adam, Ozan Tufan'ın Premier Lig'de cumartesi günü oynayacakları Brighton & Hove Albion deplasmanında forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili bir soruya, "Bu hafta sonu için kadroda olmayabilir ancak bir sonraki maça bakacağız" diyerek cevap verdi.

24 Ağustos Salı günü Lig Kupası'nda Crystal Palace'ı konuk edecek olan Watford, 29 Ağustos Pazar günü ise Premier Lig'de Tottenham deplasmanına gidecek.