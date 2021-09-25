Ozan Tufan ilk Premier Lig maçına çıktı

25 Eylül 2021 Cumartesi 22:10 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:11

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Xisco Munoz'un takımı Watford ile Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United kozlarını paylaştı.

Vicarage Road'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Newcastle United, 23. dakikada Sean Longstaff'ın golüyle öne geçerken, 72'de Ismaila Sarr skora eşitliği getirdi.

A Milli futbolcu Ozan Tufan, 46. dakikada Tom Cleverley'in yerine şans buldu ve bu sezon ilk kez Premier Lig'de sahne aldı.

Bu sonucun ardından Watford, 7 puana yükselerek bu sezon ligde ilk kez berabere kaldı. Newcastle United ise 3 puana çıkarak, 3. beraberliğini elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında Watford, Leeds United deplasmanına gidecek. Newcastle, Wolves'a konuk olacak.

OZAN TUFAN'IN MAÇ PERFORMANSI

Dakika: 45

İsabetli pas: 17/22 (77%)

Önemli paslar: 4

Orta (İsabetli): 1 (0)

Kaleyi bulmayan şut: 1

Top sürme girişimleri (başarılı): 2 (1)

Kazanılan ikili (mücadele): 5 (1)

Kazanılan hava topu (mücadelesi): 1 (1)

Top kaybı: 10

Faul: 1