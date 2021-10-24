Ozan Tufan İngilizlere yaranamadı!

Star.com.tr 24 Ekim 2021 Pazar 13:45 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 13:50

Ozan Tufan'ın takımı Watford, yeni teknik direktörü Claudio Ranieri ile Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Ozan'ın ilk 11'de başladığı maçta Watford deplasmanda Everton'u 5-2 yendi.

MAÇA JOSHUA KING DAMGASI

Konuk ekibin Norveçli golcüsü Joshua King, eski takımına karşı hat-trick yaparak maça damgasını vurdu. Watford'un diğer golleri Emmanuel Bonaventure Dennis ve eski Trabzonsporlu Juraj Kucka'dan geldi.

OZAN TUFAN ÇIKTI, MAÇ DÖNDÜ!

Ranieri'nin ilk 11'de şans verdiği Ozan Tufan, karşılaşmanın 64. dakikasında oyundan çıkarak yerini Brezilyalı forvet Joao Pedro Junqueira'ya bıraktı. Takımı 2-1 yenik durumdayken oyundan alınan Ozan'ın çıkmasından sonra maçın 5-2 Waford lehine dönmesi İngiliz basınının dikkatinden kaçmadı.

EN DÜŞÜK NOT OZAN TUFAN'A

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; Everton deplasmanındaki sansasyonel galibiyete rağmen Ozan Tufan İngiliz basınından 10 üzerinden 6 puan alarak takım arkadaşı Ismaila Sarr ile birlikte en düşük nota sahip oldu.

"OZAN TUFAN ÇIKTIKTAN SONRA..."

İngiliz basınında Ozan Tufan için "Neler yapabileceğine dair ipuçları verdi. Ancak Ozan Tufan oyundan çıktıktan sonra Watford daha olumlu bir performans sergiledi." yorumu yapıldı.

WATFORD 14. SIRAYA YÜKSELDİ

Yeni teknik direktörü Claudio Ranieri ile çıktığı ilk maçta Liverpool'a 5-0 yenilen Watford, Everton'a karşı aldığı galibiyetle moral bulurken Premier Lig'de de 10 puanla 14. sıraya yükseldi.