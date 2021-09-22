İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2021 Çarşamba / 15 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6332
  • EURO
    10,1296
  • ALTIN
    492.167
  • BIST100
    1385.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Tufan İngiltere'de ilk maçına çıktı
Spor

Ozan Tufan İngiltere'de ilk maçına çıktı

Ozan Tufan, İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford'un, 2. lig takımlarından Stoke City'e 3-1 mağlup olduğu maçta ilk kez forma giydi.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 00:09 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 00:09
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı.

Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.

Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan, 90 dakika sahada kaldı.

Turnuvada ayrıca Manchester City, Wycombe Wanderers'ı 6-1, Liverpool da Norwich City'yi 3-0'lık skorla geçerek tur atladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.