Ozan Tufan kangreni çözüldü
Fenerbahçe'deki kadro dışı kalan isimlerden olan Ozan Tufan'ın kiralanmasına izin çıkmadı ve oyuncunun satılması kararı alındı.
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf’tan sonra af bekleyen Ozan Tufan’ın elleri yine boş kaldı. Kocaman ve Cocu’dan sonra Ersun Yanal da genç oyuncuyu sildi. Yönetim ise Ozan’ı kiralamak yerine takasla veya bonservisiyle satma kararı aldı.
Bu nedenle Alanyaspor ve Erzurumspor gibi takımların yaptığı kiralama tekliflerinin kabul edilmeyeceği bildirildi.
(Fotospor)
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