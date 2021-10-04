Ozan Tufan: Kuntz disiplini ön planda tutmak istiyor

AA 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:43

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda ay-yıldızlı oyuncular Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenman öncesinde konuşan Ozan Tufan, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'la ilk görüşmelerini anlattı.

Alman teknik adamın taktik eğitimlerden önce mental konuşmalar yaptığını anlatan Ozan Tufan, "Hocamızla tanıştık. İstediklerini söyledi, düşüncelerini aktardı. Samimi bir ortam vardı. Biz de ona yardımcı olmaya çalışacağız. En iyi şekilde elemeleri nasıl tamamlayabiliriz ona bakacağız. Tam kadro olmadığımız için taktiksel anlamda fikirlerini dile getirmedi henüz. Mental olarak yaklaşımı vardı taktikten önce. Disiplini ön planda tutmak istiyor. Mental olarak herkesi hazırlamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Hollanda mağlubiyetinden ötürü eski teknik direktör Şenol Güneş'in suçlanmaması gerektiğini vurgulayan Ozan Tufan, şunları söyledi:



"Dünya Kupası elemelerine iyi başladık. Önemli maçları kazandık. Belki favori gösterilmedik ama kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Kötü bir Hollanda maçı geçirdik, üzgünüz. İstemediğimiz bir mağlubiyetti. Kaliteli bir oyuncu grubu var Hollanda'nın. Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra inişli çıkışlı durumumuz vardı. Erken bir gol yedik. Bunun toplantısını yine yapacağız bu hataları tekrarlamamak için. Bu saatten sonra Norveç maçına konsantre olmamız lazım. Şenol hocayı suçlamamak gerekiyor. Sahada oynayanlar biziz. Bir sorumlu varsa hep beraber elimizi altına koyacağız. Kadromuza bakınca genç ve ilk defa Avrupa Şampiyonası görmüş arkadaşlarımız var. Zor ve heyecanlı bir turnuva geçti. Bu atmosferde oynamak kolay değil. Maç maç olarak bakmak istiyoruz. Zor bir Norveç maçı var. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız ve en iyi şekilde tamamlamayı düşünüyoruz."

Norveç'te Erling Haaland, Alexander Sörloth'un eksikliğini de değerlendiren Ozan Tufan, "Biz ülke olarak, takım olarak bu isimler oynadığında daha çok motive olan insanlarız. Kendimizi üst seviyede gören bir ekibimiz var. Çoğu da yurt dışında ülkemizi temsil ediyor. Bu eksiklerin tabii ki artısı var. Bu eksikler olmasa da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu eksiklerin artısı olacaktır diye düşünüyorum. En önemlisi bugünden itibaren antrenmanlarda yüzde yüz çalışıp aldığımız direktifleri sahaya yansıtmak olacak." ifadelerini kullandı.

"KUNTZ'UN YAKLAŞIMI ÇOK İYİ"

A Milli Futbol Takımı'nın genç futbolcularından Rıdvan Yılmaz, "Hocamız geldiği zaman hepimizle birebir görüştü. Kuntz'un bizlere yaklaşımı çok iyi. Ben de ilk defa yabancı bir hocayla çalışacağım. Bize çok cana yakın davranıyor. Gençlerle çalıştığı için olabilir. Umarım bize yardımcı olacak." dedi.

Kendilerine inandıklarını söyleyen Rıdvan, "Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Forma şansı bulup bulmamam önemli ama milli takımın başarısı benim formumdan daha önemli. Forma şansı bulan elinden geleni yapacak. Kendimize inanıyoruz. Norveç'in önemli eksikleri var. Kendi oyunumuzu oynayıp galip gelmeye çalışacağız." diye konuştu.

Caner Erkin'le forma rekabetine gireceklerini söyleyen Rıdvan, "Caner abiyle Beşiktaş'ta birlikte çalıştım. Onu burada görünce mutlu oldum. Caner abiyi severim. Hoca hangimize şans verirse elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

