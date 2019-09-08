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Ozan Tufan özür diledi

A Milli takımımızın Andorra'yı son dakikalarda atılan golle yendiği maçta fileleri havalandıran Ozan Tufan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Oyun olarak istediklerini sahaya koyamadıklarını dile getiren Ozan, 'Milletimize daha iyi hizmet etmeliyiz, herkesten özür diliyorum' ifadelerini kullandı.

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A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 5. maçında Andorra'yı mağlup ederken galibiyeti getiren golü 89. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Ay-yıldızlılar bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti ve Moldova deplasmanı öncesini kayıpsız atlattı. Oyuna sonradan giren Ozan Tufan, galibiyetin mimarı olurken mücadele sonrasında Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a özel açıklamalar yaptı.

Sol bekte oynayan Umut Meraş'ın yerine oyuna giren Ozan Tufan "Şenol hoca beni Bursa'dan beri tanıdığı için maç içerisindeki değişmeleri reaksiyonları gösteriyor çünkü maçın dengesini ona göre ayarlamaya çalışıyor" dedi.
 
Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu "Gol bulmamız gerekiyordu ancak bir yandan da kontrataklara dikkat etmemiz gerekiyordu çünkü ofansif bir kadroyla sahaya çıkmıştık. Gol de duran toptan geldi. Geç de olsa bizim için sevindirici oldu çünkü iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. Kimseyi küçümsemem ancak rakibimiz Andorra'ydı ve kağıt üzerinde favori olan taraf bizdik. Artık önümüze bakıp Moldova mücadelesine odaklanacağız" ifadelerini kullandı.
 
"MİLLETİMİZİ BÖYLE TEMSİL EDEMEYİZ"
 
Andorra maçından ders çıkardıklarına vurgu yapan Ozan, "Futbolda artık kolay maç yok. Bu tip karşılaşmalarda kapanan takımlara karşı kilidi açmak çok zor oluyor. Belki savunmalarını aşamayabilirdik ancak gol, biraz mücadelemizin, hırsımızın, alın terimizin ödülü oldu. Moldova maçında benzer pozisyonları kaçırmak bize yakışmaz. Milletimizi böyle temsil edemeyiz, bizim onlara daha iyi hizmet etmemiz gerekiyor. Bu oyun için herkesten özür diliyorum, inşallah Moldova maçında daha iyi olacağız" dedi.
 
12 puanla ikinci sırada yer alan Milli Takımımız'ın gruptan çıkma ihtimali üzerine de konuşan Ozan sözlerini "Maç maç bakıyoruz ama bundan sonra daha zorlu karşılaşmalarımız var. Onlara daha iyi hazırlanıp, konsantre olup sahaya çıkacağız. Ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum, takım arkadaşlarım da aynı şekilde. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" yorumunu yaptı.

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

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